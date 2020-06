Ballerman-Star privat: Ist Mickie Krause verheiratet?

Seit 1991 sind Mickie Krause und seine Frau ein Paar – 2015 wurde ihr viertes gemeinsames Kind geboren. Was Mickie Krause an seinem Leben mit Kindern verriet er 2015 im Interview mit der FAZ: "Du kommst nach Hause, und immer ist irgendjemand da." Zu Hause sei er der "bürgerliche, vielleicht sogar gutbürgerliche, vielleicht sogar manchmal etwas spießige Familienvater." Die Familie lebt in der Gemeinde Wettringen, rund 30 Kilometer entfernt von Münster.