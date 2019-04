Waldhof Mannheim seit 18 Spielen ungeschlagen

Mehr noch: Seit 18 Spieltagen gab es für die Kurpfälzer nicht eine Niederlage, in der gesamten Saison waren es bisher nur zwei an der Zahl. Diese beeindruckende Serie hatte nun eine logische Konsequenz: den Aufstieg in die Dritte Liga. Wieder ist der 1. FC Saarbrücken der Leidtragende, der Klub, der im Vorjahr in der Aufstiegsrelegation als Favorit am TSV 1860 gescheitert war. Und auch für den Erfolg der Mannheimer gibt es einen maßgeblich Verantwortlichen mit Sechzig-Bezug: Ex-Löwe Bernhard Trares, Trainer von Waldhof. 17 Punkte Vorsprung auf Saarbrücken sprechen für sich.