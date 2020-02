Autobesitzer sollten ihren Wagen in der Nacht auf Montag wenn möglich unterstellen, auf dem Weg in die Arbeit sollte man am Montagmorgen Experten zufolge deutlich mehr Zeit einplanen. "Dieser Sturm ist schon nicht ohne, und Aufenthalte im Freien können lebensgefährlich werden", sagt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal "wetter.net".

Sturm in München hält bis mindestens Dienstag an

Der Sturm hält am Montag und in der Nacht auf Dienstag an – auch hier ist vor allem der Süden Deutschlands betroffen. Im Norden des Landes schwächen die Böen dann wieder etwas ab, trotzdem bleibt es weiterhin ungemütlich. Im Zuge der Kaltfront kann es auch vereinzelt zu Gewittern kommen, die mitunter für einen Pegelanstieg der Flüsse sorgen. Große Hochwasser-Gefahr besteht den Experten nach allerdings nicht – "der Sturm ist das deutlich größere Problem", so Jung.

Bevor Tief "Sabine" jedoch über Deutschland rauscht, gibt es zunächst noch zwei deutlich ruhigere Tage. Das aktuelle Wetterhoch "Frank" sorgt am Freitag und Samstag vor allem in Bayern und Baden-Württemberg für mildes Wetter mit reichlich Sonnenschein.

Aktuelle Wetter-News finden Sie hier