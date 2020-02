"Oft ist es schwierig in der dicht bebauten Stadt Orte für Baumpflanzungen zu finden", sagt die Stadträtin. In dem Vorstoß ihrer Grünen-Fraktion gehe es nicht darum, jeden 50. Parkplatz einzeln umzuwidmen, sondern darum, die Menge der Parkplätze in einem Viertel zu erfassen und dort auf Kosten von Stellplätzen Bäume zu pflanzen – entweder in nur einer, oder in mehreren Straßen.