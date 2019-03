42 Verdächtige sollen an den Drogengeschäften beteiligt gewesen sein. Fünf sitzen in U-Haft. Christoph S. hat bereits zweieinhalb Jahre wegen Drogengeschäften im Gefängnis verbracht. Damals lebte er noch in der Nähe von Ansbach. Die Ermittler konnten auf einem einzigen der Konten in einem Zeitraum von nur fünf Monaten über 10.000 Buchungen feststellen.