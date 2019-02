München - Selten hat man einen Parteitag erlebt, auf dem die Delegierten so gut drauf waren wie am Wochenende beim Landesparteitag der bayerischen Grünen in Bad Windsheim. Zur Feier des Tages ließ sich Landesvorsitzender Eike Hallitzky zum ersten Mal in seinem Leben eine Krawatte – natürlich eine grüne – umbinden, um "das Ende des Zeitalters der Larmoyanz" zu verkünden. Dem Vorsitzenden der grünen Bundestagsfraktion Toni Hofreiter sang der gesamte Parteitag zu seinem 49. Geburtstag ein Ständchen.