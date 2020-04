Als Yarden schon gepackt hat und kurz vor der Abholung steht, "da kam dann doch Panik hoch, ob ich vielleicht Monate hier bleiben muss, ohne jemanden, der in der gleichen Situation ist", sagt sie.

Deutsche Rückholaktion bringt Oberbayerin nach Frankfurt

"Mein Kumpel hat dann bei der israelischen Botschaft gefragt und innerhalb von 20 Minuten haben sie gesagt, dass ich mitkommen kann" – man hört die Erleichterung darüber noch Tage später in ihrer Stimme. "Das war echt in letzter Minute", sagt sie lachend, "ich habe dann ganz schnell meinen Koffer gepackt und wir sind sofort los".

Mit einem kleinen Privatflugzeug konnte Isabella Hinterberger dank der Zusammenarbeit von Israel und Deutschland dann die erste Etappe auf ihrem Heimweg antreten und landete gemeinsam mit drei weiteren Israelis in Santa Cruz. Einer der deutschen Sonderflüge startete vergangene Woche in Lima und hatte neben den deutschen Passagieren auch 27 israelische Staatsbürger an Bord. Israels Botschafter Jeremy Issacharoff teilt dazu mit: "In diesen krisengeschüttelteten Tagen haben sich die israelisch-deutschen Beziehungen zum Nutzen der Bürger auf beiden Seiten als sehr widerstandsfähig erwiesen. Die Zusammenarbeit durch Kontakte auf allen Ebenen hat die Tiefe dieser strategischen Partnerschaft gezeigt und die Rückkehr vieler Israelis in ihre Heimat ermöglicht. Dafür sind wir sehr dankbar."

Von Santa Cruz sollte Isabella und Yarden ein Militärflugzeug abholen und nach Sao Paulo bringen. Sie werden in einem Hostel einquartiert, sollen nicht in Gruppen einkaufen gehen. "Im Supermarkt hat man fast niemanden ohne Mundschutz gesehen", schildert die Oberbayerin. Das Militärflugzeug hat zwei Tage Verspätung – letztendlich bringt es aber Yarden wieder nach Israel.

Und sie selbst hat noch mehr Glück: Mittlerweile gibt es auch eine deutsche Rückholaktion. Also kann sie direkt nach Frankfurt fliegen. Mit der Bahn geht es das letzte Stück nach Hause. "Der Zug war komplett leer, es ist wirklich wie ausgestorben." Eine Umstellung, an die sich die junge Frau erst gewöhnen muss. In Rimsting wartete dafür die Familie, die "sehr froh" war, dass sie wieder gut heimgekommen ist. Und daheim gab es als erstes "gut gekochtes Essen von der Mama", sagt Isabella Hinterberger lachend.

