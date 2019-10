Bei der vorletzten "Bachelorette"-Staffel war er DER Frauenheld, flirtete was das Zeug hielt und kokettierte mit seinem Macho-Gehabe. Am Ende landete Rafi Rachek nur auf Platz elf. Doch RTL konnte ihn im Sommer 2019 für die Dreharbeiten zu "Bachelor in Paradise" gewinnen, wo ehemalige Liebeshungrige erneut nach der großen Liebe suchen (Starttermin: 15. Oktober).