"Bachelorette" bis "Global Gladiators" Trash-Alarm! Auf diese TV-Formate freuen wir uns im Sommer

Ab dem 26. Juli: "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig"

Deutschlands bekanntestes Curvy-Model Angelina Kirsch (30, "Rock Your Curves") geht wieder auf die Suche! Welche Nachwuchsschönheit hat den Modelvertrag bei Peyman Amins (47) Agentur "PARS Management" wirklich verdient? Gemeinsam mit Moderatorin Jana Ina Zarrella (41) möchte die 30-Jährige das in insgesamt sieben Folgen herausfinden. Unterstützt wird sie dabei erstmals auch von Choreograph Oliver Tienken sowie dem Male-Model und einstigen "Bachelor" Jan Kralitschka (41). Ebenfalls neu: Die dritte Staffel "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig" läuft ab dem 26. Juli immer donnerstags bei RTL II.

Ab dem 17. August: "Promi Big Brother"

Der Container ruft! Was wäre der Sommer ohne zwei Wochen "Promi Big Brother"? Während der Sender über die diesjährigen Teilnehmer noch beharrlich Stillschweigen bewahrt, stehen die Moderatoren schon fest. Althase Jochen Schropp (39) erhält neue Unterstützung von "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen (47). Den Auftakt der sechsten Staffel, inklusive dem Einzug der Kandidaten, gibt es am 17. August um 20:15 Uhr in Sat.1 zu sehen. Ab dem 18. August berichten Schropp und Lufen dann immer täglich ab 22:15 Uhr live vom "Promi Big Brother"-Gelände in Köln.

Ab dem 23. August: "Global Gladiators"

Möge der Bessere gewinnen! Ging es im vergangenen Jahr noch nach Afrika, schickt ProSieben seine acht motivierten "Global Gladiators" in diesem Sommer nach Thailand. Dort werden sie in einem ausgebauten Frachtcontainer quer durchs Land reisen und sich immer wieder waghalsigen Challenges gegenüber sehen. Doch sie kämpfen nicht alleine: Es gilt auch dieses Mal wieder Team Rot gegen Team Blau. Die Gewinner des jeweiligen Wettkampfes entscheiden hinterher, welches Mitglied des Verliererteams ausscheidet.

Den Herausforderungen der zweiten Staffel stellen sich im Team Blau: Rapperin Sabrina Setlur (44, "Du liebst mich nicht"), die Schauspieler Manuel Cortez (39) und Jana Pallaske (39) sowie Sänger Ben (37). Für Team Rot treten an: Model und Stuntfrau Miriam Höller (31), Tänzerin Sabia Boulahrouz (40), Ex-Dschungelkönig Joey Heindle (25, "Irgendwo") sowie Daniela Katzenbergers (31) Ehemann Lucas Cordalis (50). "Global Gladiators" läuft ab dem 23. August immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben.

"Schwiegertochter gesucht"

Das Kuppeln geht weiter! Im Herbst 2018 setzt sich Vera Int-Veen (50) nun bereits zum zwölften Mal das Ziel, einsame Single-Herzen zu vereinen und noch hoffnungsvolle Schwiegermütter endlich glücklich zu machen. Wann RTL "Schwiegertochter gesucht" genau ausstrahlen wird, ist noch nicht bekannt. Am kommenden Sonntag (8. Juli) zeigt Int-Veen schon mal "Die neuen Söhne" um 19:05 Uhr.