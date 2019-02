Der diesjährige Bachelor Andrej Mangold ist wohl der beliebteste und zugleich sensibelste Bachelor aller Zeiten. Er gibt so viel von seinem Gefühlsleben preis, wie noch keiner zuvor. Er weint vor der Kamera, nicht nur ein- oder zweimal. Ja, kurz vorm Finale gehen sogar die Nerven mit ihm durch. André, das ist einer zum liebhaben, manchmal möchte man ihn in seine Wange kneifen, ihm sagen, dass er sich doch nicht alles so zu Herzen nehmen muss.