"Parkplätze aufzugeben, um Raum zu schaffen, für E-Scooter und Fahrräder, halte ich für eine absolut sinnvolle Idee", sagt Stadtrat Christian Vorländer (SPD). Ein flächendeckendes Gehweg-Parkverbot schätzt er jedoch rechtlich als kaum umsetzbar ein.

Parkplätze: Müssen Autos den E-Scootern und Bikes weichen?

Er glaubt jedoch, dass allein das Angebot, Parkbuchten für E-Scooter und Co. freizumachen, so gut angenommen würde, dass es Erleichterung auf den Gehwegen schaffen würde. Dass in den kommenden Jahren dafür 10, 15 Prozent der Parkplätze für eine solche Umnutzung weichen würden, hält er für "absolut realistisch".

Seine SPD-Fraktion sei überwiegend von den E-Scootern begeistert, so der Stadtrat. Zumindest OB Dieter Reiter (SPD) zählt da allerdings mit Sicherheit nicht dazu. Er hatte sich jüngst im AZ-Interview kritisiert: "Wer E-Scooter als ökologischen Brüller verkauft, veralbert uns."

Parkplatz-Umnutzung: OB-Kandidatinnen sind sich uneins

Die grüne OB-Kandidatin Katrin Habenschaden begrüßt wie Vorländer die Idee der Parkplatz-Umnutzung. "Eine schnell umsetzbare Lösung. Auf einem Auto-Parkplatz kann man wahnsinnig viele Räder und E-Scooter unterbringen", sagt sie der AZ.

Kristina Frank, OB-Kandidatin der CSU, sieht das ein wenig anders. "Der Kampf um den raren Verkehrsraum in dieser Stadt nimmt immer mehr Fahrt auf", sagt sie. Den BA-Antrag halte sie jedoch für kontraproduktiv. Schließlich seien diese sehr umweltfreundlichen Verkehrsmittel, die von den Gehwegen verbannt werden sollen, dazu da, den letzten Meter zu fahren. Sie findet: "Wenn es für die nur noch gewisse Haltepunkte gibt, verlieren sie sofort an Attraktivität."