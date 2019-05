Der Fahrer des Kleinbusses sei auf der Bundesstraße 20 am so genannten Landauer Berg am Sonntagnachmittag auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Der Kleinbus habe dort zunächst ein entgegenkommendes Fahrzeug gestreift und sei dann frontal in das andere entgegenkommenden Auto geprallt.