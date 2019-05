Marco Hiller (33 Spiele), Note 3

Der 22-jährige Regionalliga-Stammtorhüter verlor seinen Status als Nummer eins bekanntlich direkt beim Saisondebüt auf dem Betzenberg gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:1). Hiller verhielt sich trotz aller Enttäuschung kollegial – um umso schneller ins Löwen-Tor zurückzukehren: Nach Bonmanns Verletzung stand der Langzeit-Löwe (seit 2008 im Verein) schon am sechsten Spieltag wieder zwischen den Pfosten. So zuverlässig, wie er das Tor bis Saisonende hütete, bestätigte er dabei Bierofkas Einschätzungen: Was seine Paraden und unzählige Eins-gegen-Eins-Duelle anbelangt, agierte Hiller bärenstark. Auch im Herauslaufen verbesserte er sich. Top: Er hielt drei von sechs Elfmetern.