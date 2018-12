Joshua Kimmich nicht nur ein Wortführer

Der 23-Jährige lief in der holprigen Hinrunde in sämtlichen Pflichtspielen auf (26 Mal), lediglich Kapitän Manuel Neuer verbuchte knapp 70 Spielminuten mehr. Dabei überzeugte Kimmich nicht nur mit seinen Führungsqualitäten, sondern auch mit einer außerordentlichen Konstanz und Offensiv-Power. (Lesen Sie auch: Kovac kündigt Dortmund "erbitterten Kampf" an)