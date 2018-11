Niko Kovac: "Bin richtig, richtig sauer"

"Ich bin nicht ein bisschen sauer. Ich bin richtig, richtig sauer. Ich bin total enttäuscht und verärgert über das, was wir in 90 Minuten gemacht haben. Wir haben den Sieg eigentlich schon in der Hand und dann machen wir Konzentrationsfehler beziehungsweise individuelle Fehler, die in der Bundesliga bestraft werden", sagte der Kroate deutlich. (Lesen Sie auch: Bayern-Fans pfeifen Stars aus - Robben fordert Zusammenhalt)