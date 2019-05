Rummennigge verweigert Kovac Jobgarantie

Wirklich zufrieden wirkt allerdings kaum jemand im Klub. Vor allem Karl-Heinz Rummenigge sorgte zuletzt immer wieder für Unruhe, weil er sich standhaft weigert, Kovac eine Jobgarantie auszusprechen. "Wir haben ein gutes Verhältnis. Ich glaube nur, dass es am Ende des Tages unsere Aufgabe ist, die Mannschaft, den Trainer und alle ein Stück in die richtige Richtung zu begleiten, damit wir am nächsten Samstag hoffentlich die Schale in den Händen halten", sagte der Vorstandsboss zuletzt und betonte, dass beim FC Bayern jeder am Erfolg messen lassen müsse. (Lesen Sie hier: Das unwürdige Gezerre um Kovac)