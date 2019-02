Wiesheu-Hof betreibt einen eigenen Hofladen

Maria und Thomas Eberl führen den Wiesheu-Hof in dritter Generation. Sie pflanzen Getreide und Kartoffeln an, halten 50 Mutterschafe, 60 Bullen und 120 Hühner und betreiben einen kleinen Hofladen. "Meine Großmutter ist damals als Magd aus Niederbayern hierher gekommen. Sie ist nie in den Urlaub gefahren. Meine Familie hat das hier alles aufgebaut. Und wir wollen es an die nächste Generation weitergeben", sagt Maria Eberl.