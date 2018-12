Silvester feiern in Sankt Joseph

Eine sakral-festliches Silvesterkonzert gibt es heuer in der St. Josephskirche. „Mit Pauken und Trompeten“ wird hier das alte Jahr verabschiedet. Gespielt werden Werke von Bach, Händel, Guilmant, Vierne, Boëllmann und anderen.

Josephsplatz 1, Beginn 19.30 Uhr, Eintritt auf Spendenbasis

Silvester feiern in der Alten Utting

Silvester an Bord eines Schiffes feiern – und das Mitten in München auf einer Eisenbahnbrücke? Das geht auf der Alten Utting. Rund um das Schiff sind Musikbühnen aufgebaut, man kann drinnen und draußen feiern. Wer allerdings ein Silvesterfeuerwerk erwartet, ist hier falsch – dieses Jahr wollen die Organisatoren auf eigenes Feuerwerk verzichten.

Lagerhausstraße 15, Beginn 19.00 Uhr, Eintritt 12 Euro

Silvester feiern auf dem Tollwood

Auch dieses Jahr kann man wieder auf dem Tollwood Silvester feiern. Ab 19 Uhr geht es hier los, geboten werden Livemusik von verschiedenen Bands, es gibt Essen und Getränke, und sogar ein Tarot-Kartenleger gibt schonmal einen Einblick ins neue Jahr. Höhepunkt ist wie jedes Jahr der Mitternachtswalzer um Punkt 12 in allen Zelten sowie auf dem Außengelände.

Theresienwiese, Beginn 19 Uhr, Eintritt 29 Euro, ermäßigt 25

Silvester feiern auf dem Olympiaturm

Wahrscheinlich die beste Adresse um in München das Silvesterfeuerwerk zu sehen – Münchens höchste Aussichtsplattform ist am 31. auch nach Mitternacht geöffnet und bietet so einen perfekten Blick auf die Stadt.

Olympiaturm, geöffnet bis nach Mitternacht, Eintritt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro

Silvester feiern am Isartor

Warm winterlich ist es rund um das Isartor. Hier gibt es Feuerzangenbowle statt Champagner, und man kann wunderbar das Feuerwerk über der Stadt anschauen. Der Markt hat am 31. bis 3 Uhr morgens geöffnet.

Isartor, geöffnet bis 3 Uhr, kein Eintritt

