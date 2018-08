München - Für Puristen ist das zwar nichts, aber letztlich ist die Idee hinter dem Fiat 124 doch wirklich bestechend. Man nehme als Basis den erfolgreichen Mazda MX-5, baue einen hauseigenen Motor ein und stülpe eine Karosse mit deutlichen Anleihen an einen Fiat-Klassiker darüber: Fertig ist der Kult-Roadster auf italienisch. Ein echter Leckerbissen gerade in der Sommerzeit, so das Fazit des intensiven AZ-Tests.