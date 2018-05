Da wäre mal das Platzangebot. Das ist für vier ausgewachsene Insassen in allen Richtungen in Ordnung, wenn hinten drei ausgewachsen Menschen rein sollen, wird es wie in jedem Kompakt-SUV eng. Angesichts der nur 4,18 Meter Länge hat Suzuki dieses Aufgabe gut gelöst. Nicht riesig, aber ebenfalls sehr ordentlich dimensioniert ist der Kofferraum mit seinen 375 bis maximal 1120 Liter Volumen. Mit umgeklappten Rücksitzlehnen weist die Ladefläche allerdings eine deutliche Stufe auf. Das rücken- und kräfteschonende Ein- und Aussteigen und die übersichtliche Sitzposition sind weitere Pluspunkte für Autofahrer, die nicht immer die allerneueste Neuerscheinung besitzen müssen.