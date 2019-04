Volt hat in München 155 Mitglieder

Den ersten nationalen Verband gibt es seit März 2018 mit der Parteigründung von Volt Deutschland in Hamburg. Inzwischen ist Volt in sämtlichen EU-Staaten mit nationalen Verbänden aktiv. In acht europäischen Ländern ist Volt Partei registriert – so auch in Deutschland. Auf AZ-Nachfrage teilt die Münchnerin Marie-Isabelle Heiss, deutsche Spitzenkandidatin für Volt, mit, dass es in ganz Europa derzeit rund 20.000 Unterstützer gibt. Dazu zählen neben aktiven Mitgliedern auch Personen, die sich über die Webseite angemeldet haben, um die Partei zu unterstützen. Von diesen 20.000 Unterstützern kommen knapp 3.000 aus Deutschland, das lokale Volt-Team in München hat Heiss zufolge 155 Mitglieder.