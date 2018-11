München - Zwei rote Pünktchen zwischen zwei Buchstaben, darunter steht in blau-grauen Versalien: "München Klinik". Seit knapp vier Wochen haben die Krankenhäuser in Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing und in der Thalkirchner Straße einen neuen Namen. Er prangt von Fahnen und Plakaten, steht auf Hinweisschildern in den Klinikfluren und auf Info-Broschüren in den Briefkästen der Anwohner. Aus dem "Städtischen Klinikum München" wurde "München Klinik".