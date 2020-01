Mehr geht eigentlich nicht, aber ich bin mir sicher, auch noch die eine oder andere Ausstellung übersehen zu haben. Zwischen den Museen, Kunstausstellungen und Kunstgalerien großzügige Anlagen, die auch wieder zur Kunst werden können, denkt man zum Beispiel an die vielen Tausend Mohnblumen von "Never again" im letzten Jahr am Königsplatz, oder auch an die Konzerte dort. Dazu Wiesen, die im Sommer zum Ausruhen und Spielen einladen. Eine wirklich schöne Gegend, vielseitig nutzbar und echt urban. Sicher nicht mit einem kurzen Spaziergang abgetan. Es ist ein besonderes Viertel, für das man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen muss.