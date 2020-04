So habe ich in letzter Zeit einmal mehr in der Natur gestöbert, und da gibt es trotz Großstadt auch in München eine ganze Menge zu sehen. Schön, sich auch einfach einmal mehr Zeit nehmen zu können, denn auch bei uns freien Fotografen fällt natürlich gerade vieles weg. Die Arbeit, die bleibt, läuft dadurch aber deutlich entspannter.