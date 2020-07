Lehel - Ich gehe die Rosenheimer Straße hinunter, Richtung der Steinsdorfstraße auf der anderen Seite der Isar. Die Rosenheimer ist jetzt einspurig, breite, neue Radlwege – aber trotzdem kommt mir auf dem Gehweg eine Frau auf einem Radl entgegen. Was ihr an dem völlig leeren Radlweg nicht behagt, ist nicht in Erfahrung zu bringen.