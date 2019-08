München - Entweder ist es mir früher nicht so aufgefallen, oder es sind in diesem Jahr wirklich besonders viele Touristen am Odeonsplatz. Auffallend viele geführte Gruppen sieht man. Zu Fuß, mit Fahrrädern und sicher bald auch mit E-Scootern. In allen Sprachen kann man von den Touristenführern – die mit erhobenem Regenschirm, Fähnchen an langen Stangen, oder zusammengerollten Stadtbeschreibungen ihre Grüppchen zusammenhaltend – Informatives über den Platz und dessen Geschichte hören. Stakkato in Spanisch, blumig in Italienisch, oft pauschal für alle auf Englisch.