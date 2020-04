Ein Eichelhäher kommt aus dem nahen Englischen Garten, fliegt in einen Baum und krächzt empört. Offenbar passt ihm mein Fotoshooting mit ihm nicht ganz so. Deutlich zu sehen sind die hellblau-schwarz gebänderten Federn an den Flügeln, Bestandteil so manchen Hutschmucks. Hier also ohne Hut, am Originalträger zu sehen.