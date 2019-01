Wunsch nach Rekonstruktion wegen "schlechter moderner Architektur"

Dennoch gibt es auch in München den Wunsch nach mehr Wiederaufbau. "Solange in München die moderne Architektur so schlecht ist, wird es auch weiterhin den Wunsch nach Rekonstruktion geben", erklärt Dieter Klein von den Altstadtfreunden im Gespräch mit der AZ. Münchner wünschten sich durchaus mehr Wiederaufbau, dies sei aber von der Stadt "nicht gewollt. Leider gibt es Leute in München, die sich für modern halten, wenn sie einen Glaskasten genehmigen."