Die Grünen errangen bei der Kommunalwahl mit elf Mandaten nur einen Platz weniger als die CSU mit 12 Sitzen. Zur ersten Stellvertreterin Rings wurde Karin Vetterle von der SPD gewählt, die vier ihrer zehn Mandate verloren hat und nur noch drittstärkste Fraktion ist. Von den sechs Unterausschüssen gingen drei an die CSU, zwei an die Grünen und einer an die SPD.