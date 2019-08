Radlverbot am Marienplatz

Und damit das alles so bleibt, wird permanent kräftig poliert und restauriert. Zuletzt wurde das "Hugendubel-Haus" am Marienplatz aufgehübscht. Auch mit dem Radl darf man hier nicht mehr durchfahren. Die nächsten Baustellen stehen schon an oder sind bereits eingerichtet.