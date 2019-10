Harlaching/Menterschwaige: Höchster Wohnwert Münchens

Im Kontrast dazu der westlich der Grünwalder Straße bis zur Stadtgrenze verlaufende Bezirksteil Harlaching/Menterschwaige – ein aus der Gartenstadtidee um die letzte Jahrhundertwende entstandenes repräsentatives Villenviertel.

Am Isarhochufer gelegen, hat diese Wohngegend wohl mit den höchsten Wohnwert Münchens. Insgesamt gibt es im Bezirk zahlreiche beliebte Freizeit- und Erholungsziele – nicht nur für die Bewohner der Viertel, sondern für die gesamte Stadt. Dazu zählen die Isar- und Flaucheranlagen sowie der Tierpark und die weitläufigen Sportanlagen des TSV 1860 an der Grünwalder Straße (nicht zu vergessen das 1911 eröffnete Grünwalder Stadion) und Anlagen des FC Bayern an der Säbener Straße.

Die AZ-Umfrage: Wie gefällt es Ihnen in Ihrem Stadtbezirk?

Patentingenieur Alex Bindel (33): "Ich lebe in Untergiesing, und ich mag, dass es nicht so schickeriamäßig ist wie in Schwabing. Es ist noch bisserl ruhiger, moderater und bodenständiger als anderswo. Wünschen würde ich mir vegane Restaurants – damit ich dafür nicht so weit in die Stadt fahren muss. Ein Irish Pub wäre noch super. Wünschenswert wäre aus meiner Sicht eine Jahreskarte fürs Freibad. Das gibt es noch nicht."

Verkäuferin Veätan Gabriela (47): "Mir gefällt alles in Untergiesing. Ich mag die Menschen dort. Der Stadtteil hat seinen ganz eigenen Charme. Es ist alles da, was man braucht. Am Hans-Mielich-Platz gibt es einige schöne kleine Geschäfte und es gibt dort schöne Sitzbänke. Aber auch die Pilgersheimer Straße gefällt mir. Spezielle Wünsche zu Untergiesing habe ich nicht. Es ist gut so, wie es hier im Viertel ist."

Angestellte im Öffentlichen Dienst Evelyn Hadzic-Holzapfel: "Ich lebe in Untergiesing und liebe dort ganz besonders die Nähe zur Isar. Und ich mag den Hans-Mielich-Platz. Donnerstags ist der grüne Markt – da gibt es Hendl, Fleisch, Gemüse – alles, was man braucht an Naturprodukten. Allerdings wäre zu wünschen, dass dort Streetworker herkommen, um Menschen zu helfen, die in schwierigen Situationen stecken."

Rentnerin Gina Weigert (68): "Ich lebe seit 24 Jahren in Untergiesing und bin absoluter 1860-Fan. Ich liebe die Löwen, es gibt nichts Besseres. Die Menschen sind toll hier im Viertel, es gibt viele kleine Kneipen in Untergiesing. Ich mag lieber Leute, die Außenseiter der Gesellschaft sind. Ich wünsche mir, dass es hier so bleibt, wie es war. Es wäre schön, wenn noch mehr Leute bairisch reden würden."

Stadtbezirk in Zahlen: Untergiesing-Harlaching (Stand 2018/19)

Fläche: 805 Hektar

davon Gebäude (und zugehörige Freiflächen): 426 Hektar

davon Erholungsflächen: 207 Hektar

Einwohner: 53.200

Ausländer: 12.800 (24 Prozent)

Arbeitslose: 981

Kfz gesamt: 23.200

Pkw: 23.180

Einwohner je Kfz: 436

Praxis-Ärzte: 122

darunter Zahnärzte: 47

Einwohner je Arzt: 436

Einwohner je Zahnarzt: 1.132

Apotheken: 8

Schulen: 7

davon Gymnasien: 2

Kitas: 49

Personal: 510

Betreute Kinder: 2.301

Theater/Kinos: 0

Bibliotheken: 2

Hotels: 2

Betten: 307

Oberbürgermeister- Stichwahl 2014:

Josef Schmid (CSU): 42,5 Prozent

Dieter Reiter (SPD): 57,5 Prozent

