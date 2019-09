Hinzu kommt: Sobald die Neubautätigkeiten in Pasing-Obermenzing abgeschlossen sind, laut Planungsreferat etwa ab dem Jahr 2025, wird die Bevölkerungzahl nur noch leicht ansteigen.

2.400 neue Wohnungen bis 2022 in Pasing-Obermenzing

Ein großes Bauprojekt im Stadtbezirk befindet sich auf dem ehemaligen Gewerbegebiet östlich der Paul-Gerhardt-Allee. Bis 2022 wollen vier Bauherren und Investoren hier rund 2.400 Wohnungen auf 33 Hektar entstehen lassen. Außerdem entsteht hier eine Grundschule. Laut Bildungsreferat wird diese voraussichtlich 2021 fertiggestellt, sodass sie zum Schuljahr 2021/22 in Betrieb gehen kann. Direkt gegenüber, in der Berduxstraße 11, soll noch in diesem Jahr eine Kita in Betriebsträgerschaft eröffnen.

"Das Thema Schulen ist derzeit im Bezirksausschuss sehr präsent“, sagt Stadtrat Christian Müller (SPD), der auch stellvertrender BA-Chef für Pasing-Obermenzing ist, der AZ. Denn zunächst mussten die Grundschüler an der Grandlstraße wegen Sanierungsarbeiten am Schulgebäude in Containern unterrichtet werden.

Aktuelles Problem: Lehrermangel an den Schulen

Danach mussten Schulklassen der angrenzenden Realschule an der Blutenburg wegen Sanierungsarbeiten in Container ziehen. Die Arbeiten soll laut Baureferat im Dezember 2019 fertig sein. Hinzu kommt erschwerend: Die Schule sei jüngst durch mehrere Ausfälle besonders vom Lehrermangel betroffen gewesen, berichtet Müller.

Was brennt den Bewohnern des 21. Stadtbezirkes sonst noch auf den Nägeln? "Das allgegenwärtige Thema (Rad-)Verkehr und in jüngster Vergangenheit auch immer wieder illegale Baumfällungen“, weiß Müller.

Die Belastung dürfte für die Anwohner entlang der Verdi-/Amalienburgstraße als Zubringer zur A8 sowie des Straßenzuges entlang der Pippinger Straße besonders stark sein.

Beste ÖPNV-Anbindung

Erfreulicher ist die immer bessere ÖPNV-Anbindung: Im Pasinger Bahnhof halten heute alle die westliche Region erschließenden S-Bahnen sowie Fernzüge. Durch die Nordumgehung wird der Verkehr seit 2012 um den Ortskern herumgeleitet.

Seit 2013 fährt die verlängerte Tram 19 von Berg am Laim zum Pasinger Bahnhof, auch die Erweiterung der U5 nach Pasung ist vom Stadtrat beschlossen.

