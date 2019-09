9.500 Neubürger erwarten die Demografen. Sie werden in die Neubaugebiete an der Neuherberg-/Rockefellerstraße ziehen, in die nachverdichtete Harthof-Siedlung, ans Oberwiesenfeld, aufs Wackergelände und auch in das "Wohnen für Alle"-Projekt an der Schmalkaldener Straße.