Der Harras, sein "Baby". Als er klein gewesen sei, sagt Lutz, habe es darauf nichts als Verkehr gegeben. Die Bürger jedoch hätten sich eine italienische "Piazza" gewünscht. 2013 bekam der Harras (4) Bänke und Bäume und Brunnen. Die Jugendstilfassade eines 1902 gebauten Hauses zeigt Einhörner – das Wappen der Familie Sentilinga, die wohl bereits um das Jahr 780 im Dorf gelebt hatte. Auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes: ein Post-Gebäude im Bauhaus-Stil.

So wie einst - Straßen aus Kopfsteinpflaster

Lutz nimmt die U-Bahn-Unterführung in Richtung Kidlerplatz und läuft die Valleystraße herab. Blumen ranken an den Altbauten der Valleystraße. Fahrräder, VW-Busse und Vespa-Roller stehen an den Bürgersteigen. Anwohner trinken Spritz in den Bars. Die Straßen sind wie damals – aus Kopfsteinpflaster.

Am Ende der Straße die große Implerschule (5). Anfang der 20. Jahrhunderts habe man sie auf die Wiese gebaut, die Wohnungen kamen danach. "Früher hat man zuerst die Infrastruktur gebaut", sagt Lutz und biegt links in die Thalkirchner Straße.

In den Fruchthäusern wurde früher das Obst gehandelt. Gegenüber hatten die Händler ihren Lagerplatz in der Sortieranlage. Heute haben sich dort Restaurants und Imbissbuden angesiedelt, die Händler arbeiten in den frühen Morgenstunden in der Großmarkthalle (6). Deren Gebäude liegen rechterhand auf dem großen Gelände hinter den Essensbuden. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden sie gebaut. Nun sind sie baufällig, eine neue Großmarkthalle soll in den nächsten zehn Jahren auf dem Gelände entstehen. "Potenzial für 1.200 Wohnungen", sagt Lutz über die dann frei werdende Fläche.

Alte Utting - der hippe Szene-Treff in Sendling

Lutz folgt der Thalkirchner Straße, die einen Rechtsknick macht. Vorbei am baufälligen Turm des Heizkraftwerks, unter den Unterführungen durch. Dann taucht es auf: das Schiff auf der Bahnbrücke – die Alte Utting (7). Im Ammersee ausgemustert, wurde sie vor zwei Jahren zum hippen Szene-Treff umfunktioniert. Allerlei Essensstände und Schiffscontainer gibt es auf dem umliegenden Utting-Gelände. Hier lässt Lutz seinen Sendling-Spaziergang ausklingen.

Die Tour dauert, je nachdem, wie viel Zeit man sich lässt, ein bis zwei Stunden und beginnt und endet mit einem Bier.

Karte: Der Spaziergang durch Sendling