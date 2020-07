Zum ersten Mal standen am 24. April jenes dramatischen Jahres führende Politiker und radikale Studentenführer gemeinsam an einem Rednerpult. Vorher waren Taktiken, Strategien und Gegenmaßnahmen im Zeichen eines Zeitumbruchs nur in "Sit-ins" von Hochschulmensen oder Wirtshaus-Hinterzimmern verhandelt worden. Oder, auf der anderen Seite, in Amtsstuben im Rathaus oder des Polizeipräsidiums – und natürlich in den Redaktionen der Zeitungen.