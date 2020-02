Oft als Gast im Lehel: König Ludwig I

Besonders üppig wuchsen und gediehen Wirtshäuser. König Ludwig I. gesellte sich in diesem Isar-Venedig gern zu den Flößern im "Grünen Baum", im "Himmelreich" oder in der "Klarermühle". Die wurde nach Kriegsende mein Stammlokal. Frau Mayer, die Wirtin, betreute den Stammtisch namhafter Karikaturisten. Heute ist die Mühle – Namen und Pächter wechselten oft – ein Gourmettempel. Gern zechte ich auch im "Stern", wo ein Wurstteller 1,80 Mark kostete und der schrullige sächsische Wirt missliebige Gäste abzuweisen pflegte mit: "Bier is alle." Einmal geriet Schulspezi Charly in eine Schlägerei unter US-Soldaten. Längst hat die alte Kneipe einem staatlichen Versicherungskonzern, dem größten Grundbesitzer und Bauherrn im 13. Bezirk, weichen müssen.

Als Schwabing in den 1960er-Jahren allmählich den Ruf der Kommerzialisierung erwarb, wurden zuerst Haidhausen und dann das Lehel von Künstlern und von Neureichen entdeckt.

Bald war unser Stadtbezirk, ausweislich mehrerer Umfragen, das beliebteste Wohnquartier der Stadt. Es wurde schick, hier zu leben oder auszugehen.

So konnte ich 1987 frohlocken: Aus wiederholten bundesweiten Umfragen, wonach die Mehrzahl der Deutschen am liebsten in München leben würde, darf gefolgert werden, dass das Häusergewirr zwischen Isartor-Platz, Isar und Himmelreichstraße am Englischen Garten jenes "deutsche Himmelreich" sein könnte, welches schon der amerikanische Dichter Thomas Wolfe in München aufgespürt hatte.

1962: Altstadtring in Planung

Doch der Zahn der neuen Zeit nagte arg an der Leheler Substanz. 1962 waren Stadt- und Verkehrsplaner auf die verhängnisvolle Idee gekommen, am Nordrand des Viertels eine 47 Meter breite Schneise zu schlagen – für eine Stadtautobahn namens Altstadtring. 200 Häuser sollten abgeräumt werden, auch zahlreiche alte Mühlen. Heftig protestierten Bewohner, Medien und Architekten; so prangerte Erwin Schleich die "Barbarei historischen Ausmaßes" in seinem Standardbuch als Beispiel für die "Zweite Zerstörung Münchens" an. Das geplante Ausmaß wurde daraufhin zwar reduziert, doch seither ist unser Wohngebiet durch diesen Ring brutal getrennt vom übrigen München.

Die neuen Probleme in meinem altgewohnten Lehel begannen, als München im Vorfeld der Olympischen Spiele von 1972 zu "Deutschlands heimlicher Hauptstadt" aufgeplustert wurde.

Die Anfänge der "Zweckentfremdung" trafen diesen Stadtteil besonders hart. Dienstleistungsgewerbe aller Art drängte in das Wohnviertel am Rand der Innenstadt, wucherte wie Krebsgeschwür, trieb die Preise hoch. Sanierung und Modernisierung leiteten die Vertreibung von Altmietern ein. (Ähnliches geschah seinerzeit im Frankfurter Westend und in Berlin-Kreuzberg).

Bürgerschaftlicher Widerstand half wenig. Am Thierschplatz verbarrikadierte sich eine alte Frau in ihrem Altbau, der ein elegantes Hotel werden sollte, wochenlang, bis sie starb. "Hier wohnen Menschen," plakatierten Mieter in der Adelgundenstraß, während der abgeschlagene Putz krachend in den Hof geworfen und der Staub mit lautem Gebläse in die Gegend geschleudert wurde. Hinter der Liebigstraße, wo der Klempner Goldstein meinen verbeulten DKW-Meisterklasse ausgebessert hatte, erhob sich eine "Isar-Residenz".

Mit all den Investitionen und den mitteljungen Gutverdienern, die jetzt hereindrängten, veränderte mein Lehel sein Gesicht, es verlor an Charakter, an Gemütlichkeit. Nur einer der Prominentesten drängte damals hinaus aus dem Prominenten- und Problemparadies. Unserem Landesvater Franz Josef Strauß war es längst zu eng geworden in der einstigen Preußen-Botschaft vis-à-vis der Wohnung des Skandalmachers Wedekind.

Anhaltendem Protest zum Trotz ließ sich Bayerns ungekrönter Herrscher eine großartige neue Staatskanzlei bauen, genau dorthin, wo der bürgerliche Stadtbezirk Lehel in das Grünland früherer Herrscher übergeht.

