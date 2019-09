Allgemein erwartet man wohl so etwas wie ein Vorspiel zu einem weltpolitischen Umbruch, dessen genauen Ablauf freilich noch niemand voraussehen kann.

Ankunft: Ratlos auf vollen Straßen

Im Auftrag meiner Zeitungen eile ich nach Freilassing, wo das Gros des Flüchtlingsstroms zu erwarten ist. Morgennebel liegt noch über der Salzach, als sich auf der Autobahn der große Trabbi-Treck nähert. Einige DDR-Menschen haben zunächst mal Sorge, mit fast leerem Tank nicht weiterzukommen.

"Wissen Sie, wo man hier Gemisch kriegt?", fragt mich Heinz Kuhn aus Ilmenau, der noch in der Nacht im Flüchtlingslager am Balatonsee aufgebrochen war. Vorher war ein Fluchtversuch über die Grüne Grenze gescheitert. Jetzt ist das Paar ratlos angesichts des Gewirrs von Straßen- und Autobahnanschlüssen auf einer Skizze, die ihm ein Uniformierter in die Hand gedrückt hat. Alle Fahrbahnen sind völlig verstopft. Ich selbst bin nur mit einem Leihradl durch das Chaos gelangt. Ich lotse – und lade die Ratlosen zum Kaffee ein.

Jeder Einreisende hat nur 50 Mark "Begrüßungsgeld" bekommen und nicht 200 DM, wie ihnen westdeutsche Zeitungen in Ungarn verhießen. Und die Kuhns wollen ja noch bis Celle kommen, zu Verwandten. Auch dass der ADAC hinter der Grenze volle Tankwagen bereitgestellt habe, erweist sich als falsch. Für meinen Bericht notiere ich: "Vergleichsweise harmlos, aber in der neudeutschen Hektik und mit angespannten Nerven auch irgendwie deprimierend."

Heidemarie Kuhn, die ihren bisherigen Beruf als "Reinigungsfachfrau im staatlichen Abwehrdienst" angibt, ist nicht in Jubelstimmung: "Da hätten wir den Trabbi auch gleich zurücklassen können."

Arbeit finden in der neuen Heimat

Für die meisten Flüchtlinge heißt es jetzt erstmal: warten. Am Lagerzaun lungert der blutjunge Daniel Schubert aus Leipzig. Nichts als seinen schäbigen Trainingsanzug auf dem Leib hat er mitgebracht. An der ersten Grenze nach dem Malteser-Lager haben ihn die Österreicher aus dem Lada geholt, in dem er verbotenerweise mit sechs Freunden saß. Auf einem anderen DDR-Fahrzeug fuhren sie nach Freilassing, wo man sich verabredete. Seine Sachen ließ er im Lada. Wo bleiben nur die Freunde? "Vielleicht lassen sie irgendwo die Sektkorken knallen", scherzt Daniel. Immerhin ist dem gelernten Lackierer um eine Arbeit nicht bange. An einen Lindenbaum las er den Zettel einer Münchner Firma, die Heizungsmonteure sucht.

Vor dem Schalter des Arbeitsamtes stehen Männer und Frauen, kaum jemand über 30 Jahre alt, bereits Schlange, wie wohl von drüben gewohnt. Die Beratung findet auf Bairisch statt, was nicht alle gleich verstehen. "Was ist eigentlich ein Spengler?", muss ein junger Mann dreimal fragen, bis ihm jemand erklärt, dass es sich um einen Klempner handelt. Vom Akkordeonbauer und der Altenpflegerin bis zum Zimmermann werden auf den herumhängenden Papieren viele offene Stellen für die "herzlich willkommenen Mitbürger" angeboten.

Ein Arzt beginnt sofort mit der Arbeit – sogar Geburtshilfe vor Ort Bis 12 Uhr mittags sind die ersten 200 Übersiedler, wie sie jetzt amtlich heißen, in Freilassing registriert. Die meisten stehen unter heißer Sonne in Gruppen herum und tauschen Erlebnisse aus. Um 13 Uhr beginnt das eigentliche Aufnahmeverfahren. "Inhaber der Laufnummern 01 bis 50 müssen sich vor der Leitstelle einfinden," hört man barsch aus dem Lautsprecher.

Weniger als erwartet: 6.000 Geflüchtete in Bayern registriert

Zugewiesen werden nun auch die Notquartiere. 70 Zelte für maximal 700 Menschen sind aufgebaut und mit tadellosen Sanitäranlagen eingerichtet. Gleichzeitig beginnt ein Arzt mit der ersten Sprechstunde. Allerdings muss man sich dafür erst einen Schein von der Ortskrankenkasse besorgen, die vor dem Lager kampiert. Sogar die Geburtshilfe ist sichergestellt. Ab 17 Uhr bietet die Evangelische Kirche seelsorgerische Gespräche an. Dem Chaos folgt deutsche Ordnung.

Bald sollen, so hört man, auch noch Busse und sogar ein Sonderzug mit DDR-Unwilligen aus Ungarn kommen, doch niemand weiß Genaues. Einsatzleiter Hein vom Bayerischen Roten Kreuz stellt fest: "Man spricht jetzt von ganz anderen Dimensionen."

Tatsächlich aber wird sich die Prognose von Minister Horn, was die Zahlen betrifft, als Irrtum erweisen: Am Ende der Ausreisewelle – die das "Neue Deutschland" am 12. September zur "illegalen Nacht-und-Nebel-Aktion" erklärt – werden nicht 60.000, sondern kaum mehr als 6.000 Flüchtlinge in Bayern registriert sein.

