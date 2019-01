AZ-Serie: 100 Jahre Bavaria Film 90er und 00er Jahre: Seifenoper, echte Schlangen und aufwendige Sets

Auch internationale Großproduktionen fanden wieder ihren Weg in die Münchner Studios. 1998 entstand durch eine deutsch-französisch-italienische Zusammenarbeit die erste Realverfilmung von "Asterix und Obelix gegen Cäsar". Der Film war mit Leinwandgrößen wie Gérard Depardieu, Christian Clavier und Roberto Benigni prominent besetzt.

Auch deutsche Schauspieler wie Marianne Sägebrecht und Gottfried John übernahmen Rollen in der Comicverfilmung. In Studio 9 wurde eine große Arena gebaut, in der Asterix gegen wilde Tiere antreten muss. Dafür wurden echte Krokodile, Löwen, Schlangen, 400 Vogelspinnen und Elefanten organisiert. Die Elefanten bekamen sogar ein extra für diese Produktion gebautes Elefantenhaus. Die Arena-Szene, die im Film nur wenige Minuten dauert, kostete knapp 10 Millionen DM und zählt zu einer der aufwendigsten Szenen, die je in der Bavaria gedreht wurden.

Studio 12: Der Schauplatz großer Filme

Dank einem medienpolitischen Standort-Förderungsprogramm der Bayerischen Staatsregierung entstand 1999 das Studio 12. Mit seinen 3.000 Quadratmetern ist es eines der größten Studios Europas und wurde mit dem Ziel gebaut, den Medienstandort Bayern für nationale und internationale Großprojekte attraktiver zu machen.

Dass dieser Plan aufgegangen ist, zeigt die beachtliche Liste an Produktionen, die bereits in Studio 12 gedreht wurden, wie unter anderem "Luther" (2002). "(T)Raumschiff Surprise – Periode 1" (2003), "Das Parfüm" (2005) und "Snowden" (2015). Für die oscarnominierten Filme "Der Untergang" (2005) und "Der Baader Meinhof Komplex" (2007) wurden mit dem Führerbunker und den Gefängniszellen aus Stammheim geschichtsträchtige Kulissen originalgetreu in Studio 12 nachgebaut.

Flop-Filme: Eine Bavaria-Ausnahme

In diesem Studio drehte die Bavaria 2011 große Teile des Films "Ludwig II.". Das biografische Epos über den bayerischen Märchenkönig Ludwig II. hatte ein Budget von knapp 16 Millionen Euro, das zum Teil von der Bavaria mitfinanziert wurde. Hierfür wurden unter anderem die Innenräume der Residenz und die Baustelle des Schlosses Neuschwanstein aufwendig nachgebaut. Mit Ausnahme der Hauptrolle, gespielt von dem Berliner Theaterschauspieler Sabin Tambrea, war der Film mit Schauspielern wie Uwe Ochsenknecht, Hannah Herzsprung und Friedrich Mücke außerordentlich prominent besetzt. Jedoch konnte "Ludwig II." trotz der teuren und aufwendigen Ausstattung und der Besetzung die Kinobesucher nicht in seinen Bann ziehen und blieb mit einem Einspielergebnis von knapp einer Millionen Euro an den Kinokassen weit hinter den Erwartungen zurück.

Trotz dieses herben Rückschlags zählt das Gelände der Bavaria Filmstadt auch heute noch zu einem der gefragtesten Medienstandorte Deutschlands. Neben großen Kinoproduktionen wie "Bullyparade – Der Film" und "Fack ju Göthe 3", die 2016 zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres zählten, hat die Bavaria mit großen Shows wie "Verstehen Sie Spaß" und "Das Duell um die Welt" auch immer wieder Zuschauermagnete zu Gast.

Ab März 2019 lädt die Bavaria Filmstadt zum Besuch des "Filmstadt Ateliers" ein und blickt zum 100-jährigen Jubiläum auf ein Jahrhundert der Münchner Filmgeschichte zurück.

