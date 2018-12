Steinhart ist bei den Löwen der Mann für die Standards, war in der bis dato an vielen Ecken doch sehr holprigen Saison eine feste Größe. Und einer, auf den Verlass war. In 18 der bisherigen Drittliga-Partien war er dabei, fehlte einmal wegen einer Muskelverhärtung (beim 0:1 in Meppen) und einmal wegen einer Gelb-Sperre (beim 1:3 gegen Jena).