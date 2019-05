Sänger Pete Lincoln verlässt "The Sweet"

Im Lauf des Abends wird bekanntgegeben, dass der bisherige Sänger Pete Lincoln nun nach 13 Jahren die Band verlässt, nicht im Zorn, sondern weil er ein anderes Projekt verfolgen will. Aber heute, an seinem letzten Abend on stage, haben sich alle nochmal alle ganz lieb. Und der neue Sänger steht auch schon parat, Paul Manzi heißt er, und er darf sich mit "Set Me Free" schon mal warmsingen. Und die kurze Kostprobe zeigt jetzt schon: "The Sweet" werden in Zukunft wohl noch mehr in Richtung Rock abheben.

Der Höhepunkt des Abends heißt "Love Is Like Oxygene", und Andy Scott widmet das vielschichtige Werk den beiden verstorbenen Sweet-Mitgliedern Brian Conolly und Mick Tucker. Im Mittelteil des Songs viele Grüße auch an Emerson, Lake & Palmer mit Zitaten aus "Fanfare For The Common Man". Wie gesagt: Es tut sich einiges bei "The Sweet". Auch und gerade nach 51 Jahren.

