Mal Englisch, mal Spanisch - immer mitreißend

Seit 20 Jahren liefert Shakira nun Hits am Fließband, seien sie in englischer oder spanischer Sprache. Und dementsprechend wild wechselt die zweifache Mutter ihren musikalischen Stil, auch wenn sie sich bei den wenigen Umziehpausen durchaus Zeit lässt. Gleich beim ersten Dancefloor-Kracher "She Wolf" lässt Shakira ihre Fans wie Wölfe heulen – auch wenn sie selbst einen Tiger auf ihrem T-Shirt trägt. Mit "Si te vas" lebt sie dann ihre rockige Seite aus, nur um wenig später mit der Liebesballade "Underneath your Clothes" die Mitsingqualitäten des Publikums zu testen. Den Song präsentieren Shakira und ihre fünfköpfige Band in einer leicht abgewandelten Version mit verschleppten Beats, eine willkommene Variation, die sich später mit einer Reggae-Fassung von "Can’t Remember to Forget You" fortsetzt.