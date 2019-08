Mit "Frantic" wird ein Verstoßener aus der "St,-Anger"-Schaffensphase wieder ehrenhaft in den Familienverbund aufgenommen und der Song zeigt, dass diese Phase, so sehr über sie in der Familienhistorie gerne der große Mantel des Schweigens gelegt wird, es doch keine ist, für die man sich schämen muss. Was dann folgt, ist, dass, was jede Familienfeier erst zur denkwürdigen Party macht, nämlich wenn sich die wilden Cousins, mit denen man die Pubertät durchlebt, jeden guten, aber auch schlechten Tag begangen hat, ihre Aufwartung machen.

Das Ende ist eine einzige große Party

Die geniale Antikriegs-Hymne "One", bei der auf die Leinwänden Soldaten, die später zu Skeletten werden, durchs Bild marschieren, gefolgt von "Master Of Puppets", einem der besten Songs, der je geschrieben wurde, "For Whom The Bell Tolls", "Creeping Death" und "Seek & Destroy" sind als Fünferpack nicht zu überbieten.

Mit den Zugaben "Spit out the Bone" und "Nothing Else Matters" geht es weiter, ehe bei "Enter Sandman" das lauteste Sandmännchen der Welt sein Schlafzaubermittel in die Augen der Fan-Familie streut und einen Abend beschließt, den die Münchner Metallica-Familie sicher nicht so schnell vergisst.