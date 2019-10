Der Vorhang fällt und da steht die größte aller Diven. Mit einem krachenden "This is a womans world" zeigt Cher wo der Hammer hängt, bei "Strong enough" singen 10.000 Menschen frenetisch. Der Ton für den Abend ist gesetzt. Cher steht vor dem Publikum mit blauer Perücke, der ersten von vielen an diesem Abend, und erzählt von ihrem Hader mit dem Altern. Und schließt mit: "Ich bin 73. Was macht eure Oma heute Abend?" nur um gleich wie eine Königin aus 1001 Nacht zurück auf die Bühne zu schweben und die Leute zu "All Or Nothing" von den Sitzen zu reißen. Die Olympiahalle ist bestuhlt aber eigentlich sitzen die Fans höchstens zwischendrin mal.