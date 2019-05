AZ-Konzertkritik Anne-Marie begeistert in der TonHalle München

Auch Ed Sheeran ist mit von der Partie

Emotional werden die Konzertbesucher und auch Anne-Marie selbst dann bei der Performance zu "Perfect To Me", eine Hommage an Body Positivity und Liebe. In kurzen Videoausschnitten zu Beginn des Liedes erzählen verschiedene Gesichter, was "perfekt" für sie bedeutet - hier darf natürlich ein Cameo-Auftritt von Ed Sheeran nicht fehlen, und auch Shawn Mendes ist dabei. Gekreischt wurde dabei, als wären die beiden gerade auf die Bühne spaziert. Sind sie nicht. Trotzdem war der Song spürbar einer der Publikumslieblinge, denn vor allem die Zeile "cause this love is gender free" wurde selten so laut mitgesungen.