Es geht um viel mehr als nur den TSV 1860

In Zeiten, in denen ganze Häuserblocks gentrifiziert werden, in dem sich mancher Münchner sein geliebtes München kaum noch leisten kann, geht es bei der Giesinger Stadionfrage auch darum, inwieweit die Stadt bereit ist, den Münchnern ihr München zu erhalten. Darum, ihren Bürgern in diesen rasanten Zeiten eine Heimat zu bieten. Und darum, wieviel die Verwaltung bereit ist, dafür auszugeben.