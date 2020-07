Waren sie schon mal in Frankfurt im Bahnhofsviertel? Die sichtbare Drogenszene dort ist deutlich kleiner als früher – aus Münchner Sicht ist sie immer noch erschreckend groß. Doch diese Sicht auf die Dinge bildet nur einen Teil der Wahrheit ab: Denn München hatte in den letzten Jahren immer wieder mehr Drogentote zu beklagen als die Finanz- und Kriminalitätsstadt am Main. Das ist auf den ersten Blick überraschend. Auf den zweiten ist es beschämend.