Das ist bizarr – in dieser Stadt, die sich als Hightech-Standort versteht, so stolz ist auf ihre moderne Wirtschaftsstruktur. Man muss ja nicht immer aufs Handy starren, mögen manche einwenden. Nun ja. In den Bahnen tun das die Leute auch ohne WLAN fast alle. Nur sind sie dann noch genervter, weil nichts funktioniert. Die Erkenntniss, dass das digitale Angebot zur Infrastruktur gehört, kommt in Deutschland viel später an als anderswo. Und in München offenbar besonders spät. Bitte aufwachen!