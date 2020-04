Generell aber ist mir der Hype um das größte Volksfest der Welt zu künstlich geworden. Wie bei vielem, was angeblich das teuerste, beste, tollste oder größte ist, sorgt er dafür, dass der eigentliche Zauber verloren geht. Die Wiesn ist in vielen Belangen mittlerweile beliebig geworden. Vielleicht zeigt die Zwangspause ja dem ein oder anderen, dass er nicht das Fest an sich vermisst, sondern schlicht das pure Besäufnis im Wiesngewand.