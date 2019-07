Robbens Final-Tor? Pure Ekstase!

Doch ich schaffte es rechtzeitig zurück, um Robbens Treffer zum 2:1 mitzuerleben. Pure Ekstase. Es gibt bis heute kein Tor, über das ich mich mehr gefreut habe – weil es dieser Typ so dermaßen verdient hatte. Eine Saison zuvor war Robben noch die tragische Figur, er verschoss entscheidende Elfer und die eigenen Fans pfiffen ihn aus. Dabei wären die Bayern ohne ihren Niederländer nie so erfolgreich gewesen in all den Jahren.