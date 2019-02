Die Stadt wird im Allgemeinen voller, in der Innenstadt kommen noch die stetig wachsenden Scharen von Touristen hinzu. Einige davon wollen mit dem Auto ins Hotel, das dürfen sie auch. Die meisten reisen ohnehin anders an. Komplett autofrei wird ohnehin gar nichts, das haben neulich selbst die Grünen eingeräumt. Wir können uns also alle beruhigen und der Stadtrat darf einfach machen. In 20 Jahren lachen wir darüber (oder wundern uns), dass wir so lange dazu gebraucht haben.